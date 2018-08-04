Катав-Ивановск, Челябинская область, 4 августа, 2018, 06:45 — ИА Регнум. В Катав-Ивановске Челябинской области после опрокидывания батута трёхлетняя девочка попала в реанимацию. А владелец батута готовится ответить перед законом — в отношении него заведено уголовное дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Напомним, ЧП случилось днём 3 августа. Батут опрокинулся из-за сильного порыва ветра. Оборвалось одно из креплений. В этот момент на нём находились четверо детей 3−12 лет. Они попали в больницы.

ЧП вызвало широкий резонанс. Подобные происшествия с батутами случаются регулярно. Граждане отмечают жадность бизнесменов, которые ради лёгких денег порой рискуют безопасностью своих клиентов, а некоторые даже недоумевают, где были контролирующие органы.