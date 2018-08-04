Париж, 4 августа, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Работники атомных электростанций во Франции остановили два реактора во избежание слишком большого повышения температуры воды в реке Рона, сообщает France Press.

(сс) SeeSchloss АЭС Бюже (Франция)

Сообщается, что реактор на АЭС Сент-Альбан был остановлен утром, а на АЭС Бюже остановка реактора была выполнена после полудня. Отмечается, что электростанции в случае жары могут изменять мощность энергоблоков, чтобы предотвратить слишком сильный нагрев воды в реке Рона, которую реакторы используют для охлаждения.

Также не исключается возможность дальнейшего снижения производительности французских АЭС по причине аномальной жары в Европе.

Напомним, в последние недели в странах Европы наблюдается аномальная жара, вызвавшая лесные пожары в Испании, Греции, Швеции и других странах. В результате пожаров и от тепловых ударов в Европе этим летом погибли несколько сотен человек.