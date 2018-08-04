Лондон, 4 августа, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Полиция Великобритании ведет поиски боевого отравляющего вещества там, где не было зафиксировано жертв отравления, заявляет пресс-служба российского посольства в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

В посольстве отмечают, что проверка медицинского вертолета, в котором даже не перевозились жертвы инцидента в Эймсбери, и вертолетной базы лишь запутывает ситуацию и уводит расследование в ненужное русло.

«Возникает закономерный вопрос — зачем тогда проводить такую проверку спустя месяц после отравления и лишний раз пугать местных жителей?» — недоумевают российские дипломаты.

Также в посольстве отметили, что подобные проверки не только разжигают истерию в СМИ, но и усложняют жизнь местным жителям.

«Пора бы властям внести полную ясность в происходящее в Уилтшире, руководствуясь не мнимой «российской угрозой», а заботой об интересах жителей», — добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа на брифинге заявила, что за антироссийской информационной кампанией британские власти пытаются скрыть реальную картину произошедшего в Солсбери и Эймсбери.