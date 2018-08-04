Вашингтон, 4 августа, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Документальный фильм «Активные мероприятия», рассказывающий о многолетней связи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, выйдет в прокат в Штатах 31 августа, сообщает Variety.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

Первый показ этого фильма состоялся в апреле на кинофестивале документальных фильмов в Торонто «Hot Docs». Отмечается, что в фильме показаны связи Трампа с российскими криминальными лидерами, а также аналитика якобы вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Режиссер фильма Джек Брайан в фильме пытается доказать, что на протяжении тридцати лет Путин занимался тайной политической войной с целью «получения контроля над мировыми событиями посредством кибератак, пропагандистскийх кампаний и коррупции».

«Когда мы начали работу над этим проектом, мы думали, что столкнемся с обычным скандалом. Но то, что мы обнаружили, оказалось самой крупной угрозой демократии за последнее столетие. Невозможно понять, как это происходит сегодня, если не знаешь, как все это началось и почему. Как только разбираешься в этом, новости становятся ужасно предсказуемыми», — приводит издание слова режиссера.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национальной разведки США Дэн Коутс 2 августа заявил, что Россия уже проводит «обширную кампанию вмешательства» в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2018 года. Также Коутс сообщил о «руке Кремля», взламывающей электронную почту американский чиновников с целью выудить оттуда конфиденциальную информацию. Доказательств Коутс никаких не предоставил.