Хельсинки, 4 августа, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Czech Airlines, который должен был лететь в Прагу, загорелся в аэропорту финского города Хельсинки, сообщает Iltalehti.

(сс) Migro Аэропорт Хельсинки

Сообщается, что по салону авиалайнера начал распространяться белый дым, из-за чего пришлось эвакуировать пассажиров. На месте происшествия работают 14 пожарных и спасательных бригад. Отмечается, что возгорание заметили, когда самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту Раджива Ганди в Индии после посадки загорелся самолет авиакомпании Jazeera Airwaves. Пожар вспыхнул в правом двигателе лайнера из-за технической неисправности воздушного судна. Никто не пострадал.