Москва, 4 августа, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Сдавший на максимальный бал ЕГЭ московский школьник Руслан Салимгареев поступил в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики, передает радиостанция «Говорит Москва».

А.В. Сиденко ИА Красная Весна МГУ — вид слева. 07.08.2017

«Другого нельзя было и ожидать! — сказал Салимгареев. — Рад, что теперь смогу взять справку, что я студент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Салимгареев оказался первым школьником, сдавшим ЕГЭ на 400 баллов. Выбирая вуз, он предпочел МГУ.