Пекин, 4 августа, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Таможенная комиссия Госсовета Китая утвердила новый список товаров из США и Канады, облагаемых пошлинами, в связи с решением Вашингтона повысить пошлины на импорт из Китая. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте китайского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Почти половине товаров из списка (2493 наименований) грозят пошлины размером в 25%. Среди этих товаров сельхозпродукция, минералы, парфюмерия, химические вещества, товары из кожи, древесина, одежда и прочее. Для других 1078 наименований пошлины повысят до 20%, оставшимся же товарам из списка грозит налог на импорт до 10%. И лишь на 662 товара может быть введена пошлина в 5%.

Общая сумма пошлин, таким образом, может дойти до $60 млрд. Китай пока не принял решения о введении этих торговых ограничений, однако готов перейти к решительным действиям, если США не прекратят торговую войну с Пекином.

Ранее США объявили о намерении ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что США готовы сесть за стол переговоров с Пекином несмотря на продолжающуюся эскалацию торговой войны между странами.