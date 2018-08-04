Москва, 4 августа, 2018, 03:15 — ИА Регнум. В московском Парке Горького установили копию скульптуры «Девушка с веслом», напечатанную на 3D-принтере, сообщает портал столичной мэрии.

Николай Иванов ИА REGNUM А.А.Дейнека. Мозаика «Сутки Советского неба». Девушка с веслом. Станция метро «Маяковская»

Копию скульптуры создал художник с псевдонимом Покрас Лампас к 90-летию парка. Скульптуру художник украсил цитатами из журнальных текстов.

«Смысл современной каллиграфии не в том, чтобы поддерживать традицию письма. Это поиск новых форм, попытка понять, как изменятся культура и письменность под влиянием глобальных трендов», — заявил художник.

Отмечается, что статую печатали на 3D-принтере по частям, а потом соединили в единую скульптуру. Высота этой копии составила четыре метра, хотя изначально предполагалось, что статуя будет всего 170−180 сантиметров в высоту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 24 июля открыли арт-объект с цитатами из песен Владимира Высоцкого. Сама арт-скульптура размещена возле небоскреба «Высоцкий». Цитаты из песен планируется менять в зависимости от ситуации в стране.