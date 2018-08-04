Вашингтон, 4 августа, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Турция может лишиться тех льгот, которые дает ей участие в программе Всеобщая система преференций в пользу развивающихся стран (GSP), сообщается на сайте американского торгового представительства.

(сс) ErikaWittlieb Ближний Восток

Отмечается, что причина в торговых ограничениях, которые ввела Анкара на американские импортные товары. Это коснулось товаров на сумму $1,78 млрд.

Комментируя сложившееся положение, Джеффри Джерриш, замглавы торгпредства, заявил о недовольстве Вашингтона действиями Анкары.

«Надеемся, что Турция будет работать с нами по решению проблем, которые привели к новому пересмотру их беспошлинного доступа к рынку Соединенных Штатов», — сказал Джерриш.

Напомним, отношения США и Турции находятся в стадии очередного обострения, которое сказывается как на политике, так и на экономическом взаимодействии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после встречи на саммите АСЕАН в Сингапуре с американским госсекретарем Майком Помпео его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу сказал о достигнутой договоренности о тесном сотрудничестве по урегулированию спорных вопросов.