Сьюдад-Хуарес, Мексика, 4 августа, 2018, 03:01 — ИА Регнум. В пограничном мексиканском городе Сьюдад-Хуарес обнаружены расчлененные тела 11 человек — троих женщин и восьми мужчин, 3 августа передает агентство Reuters.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Согласно заявлению полиции, тела были обнаружены в одном из домов Сьюдад-Хуареса. Полиция связывает массовое убийство с войной преступных группировок в городе.

Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных городов Мексики. Город на границе является центром наркотрафика, похищений людей и перевозки нелегальных мигрантов.

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