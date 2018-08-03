Москва, 4 августа, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Министерство финансов России намерено закупить иностранной валюты на внутреннем рынке на сумму 383,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Отмечается, что эти финансовые операции будут проводиться с 7 августа по 6 сентября 2018 года, примерная сумма ежедневной покупки валюты составит 16,7 млн рублей. Сделку по покупке будет осуществлять российский Центробанк.

«Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня», — говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля Минфин РФ объявил, что в 2019 году увеличит закупку валюты на внутреннем рынке: валюту планируется приобрести на сумму 3,4 трлн рублей.