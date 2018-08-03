Вашингтон, 4 августа, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Адвокаты голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна обратились в суд с ходатайством о снятии с подзащитного обвинения в изнасиловании одной из потерпевших, сообщает Associated Press.

(сс) Georges Biard Харви Вайнштейн

По данным агентства, адвокаты заявили суду, что отношения между Вайнштейном и потерпевшей развивались по взаимному согласию, а после эпизода, названного в суде изнасилованием, отношения между продюсером и потерпевшей продолжались.

Для подтверждения своих аргументов адвокаты предоставили суду переписку по электронной почте между Вайнштейном и пострадавшей. В этих письмах женщина пишет ему, что скучает и всегда рада его видеть.

Адвокаты подчеркивают, что эта переписка свидетельствует о том, что отношения между продюсером и потерпевшей складывались по обоюдному согласию, в том числе и интимная связь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в суде Харви Вайнштейн заявил о своей непричастности к изнасилованию в 2006 году. Ранее кинопродюсер также отвергал свою причастность к подобным эпизодам, имевшим место в 2004 году и в 2013 году.