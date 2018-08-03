Кисловодск, Ставропольский край, 4 августа, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Губернатору Ставропольского края

ИА REGNUM Пикет против памятника Солженицыну у Московской городской Думы

В. В. Владимирову

Мэру города-курорта Кисловодск

А. В. Курбатову

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, жители города-курорта Кисловодск, возмущены продолжающимися попытками руководства города установить в Кисловодске памятник в честь 100-летия со дня рождения писателя А. И. Солженицына, чья деятельность, заметим, имеет крайне неоднозначную оценку в российском обществе: и в силу ее антигосударственного характера, и в силу целого ряда других причин.

В связи с этим мы, жители Кисловодска, хотим обратить внимание властей края и города на несколько важных аспектов данной инициативы:

1. Установка памятника Солженицыну в Кисловодске в той форме, в которой ее пытается произвести руководство города, является нарушением демократических норм, а именно — прав жителей города Кисловодска! Ведь решение об установке монумента было принято без учета мнения горожан, а также общественных организаций Кисловодска!

2. А. И. Солженицын получил широкую известность в ходе так называемой «оттепели» в 1960-е годы, когда в рамках проводившейся Н. С. Хрущёвым кампании «десталинизации» была востребована любая критика сталинского режима, особенно облеченная в художественную, то есть эмоционально воздействующую, форму, а достоверность излагаемого мало беспокоила. Однако скоро большинство советских писателей и советское общество в целом отвернулись от Солженицына, поскольку его произведения обрели явный антигосударственный характер.

В роли положительных персонажей в произведениях Солженицына оказались прямые предатели Родины (например, дипломат, сдающий секреты через американское посольство, а также власовцы, бандеровцы и другие). Воины-красноармейцы, наоборот, изображались в негативных тонах.

«Почему власовцы — изменники Родины, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются как выразители чаяний русского народа?», — возмущался тогда писатель Михаил Шолохов.

Аналогичное возмущение это вызвало и у других крупных людей эпохи.

«Жить на земле, пропитанной кровью и потом многих поколений своего народа, и смешать с грязью его прошлое, настоящее и будущее — это уж слишком», — с негодованием писал о Солженицыне поэт Расул Гамзатов.

В связи с подобной деятельностью Солженицын был последовательно исключён из Союза писателей СССР, а затем выслан из страны. Обосновавшись на Западе, он начал активно производить книги и публицистику, очерняющие историю нашей страны. В немалой степени благодаря произведениям Солженицына на Западе сложился образ России как свирепого тоталитарного государства, который активно эксплуатируется и по сей день.

В своём мифотворчестве Солженицын не гнушался ничем. В частности, научным сотрудником Института российской истории РАН, президентом фонда «Историческая память» А. Р. Дюковым документальнодоказан факт использования Солженицыным нацистских пропагандистских листовок, разбрасывавшихся в ходе войны над советской территорией, в качестве источников «исторических фактов» для книги «Архипелаг ГУЛАГ».

Мы считаем, что сегодня, когда по всей Европе сносятся памятники советским воинам, когда недруги России пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и выставить нашу страну «агрессором», устанавливать памятники таким персонам, как Солженицын, категорически недопустимо! Это будет окончательным предательством миллионов наших родных и близких, отдавших свои жизни за Родину в ходе Великой Отечественной войны!

3. А. И. Солженицын прославился не только фальсификацией истории, но и своими неоднократными призывами к политическому руководству США о вмешательстве во внутреннюю политику России.

Так, 3 июля 1975 года во время своего выступления в Вашингтоне Солженицын требовал от американских сенаторов: «Я говорю вам: вмешивайтесь больше и больше, вмешивайтесь столько, сколько вы можете. Мы просим вас прийти и вмешаться!».

В 1978 году Солженицын принял участие в съёмках пропагандистского фильма «Цена мира и свободы», где он обращался к американским властям со следующими словами о нашей стране:

«Это мировое зло, ненавистное к человечеству, и оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, что американская молодежь должна будет погибнуть, защищая границы вашего континента?». То есть фактически призывал США к агрессии против нашей страны.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима против РФ, что вызвало возмущение высшего политического руководства нашей страны и граждан. В таких условиях устанавливать в российских городах памятники деятелю, участвовавшему в холодной войне на стороне противника, призывавшему фактически к той же и еще худшей политике в отношении России, что сейчас, — значит, действовать в интересах недругов нашего государства и обучать молодежь, что именно это «правильно». Как это укладывается в государственническую логику?

4. Возвращаясь к содержанию произведений А. И. Солженицына, подчеркнем, что особое внимание в них уделяется оправданию членов различных коллаборационистских формирований, сотрудничавших с нацистами, начиная с власовцев и бандеровцев и заканчивая прибалтийскими «лесными братьями».

Напомним, что в ноябре 2016 года в РФ был принят закон, запрещающий публичную демонстрацию символики организаций, сотрудничавших с нацистами, к которым и относятся упомянутые герои произведений Солженицына. Попытки словесного оправдания деятельности этих персонажей фактически являются не менее предосудительными действиями, чем демонстрация вышеупомянутой символики. Обеление нацистских пособников в произведениях Солженицына фактически является деятельностью по реабилитации фашизма!

Более того, в книге «Архипелаг ГУЛАГ» можно встретить следующие строки о «благостной» жизни под нацистской оккупацией:

«Придётся вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придется уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придётся на ней (и еще в какую-нибудь имперскую годовщину вместо октябрьской) произнести речь во славу новой замечательной жизни — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она была тоже дурна. <…> Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше».

Вывод из вышеприведенных строк очевиден — если вся разница только между усами и усиками на портретах, а также между датами, по которым наряжают ёлку, да ещё и «врать придётся меньше», то ведь и побеждать в войне не надо было!

Победа советского народа в Великой Отечественной войне является главным объединяющим символом современного российского общества. И увековечение памяти деятелей, посягающих на сакральность Победы, извращающих историческую правду о Победе, фактически является ударом по единству нашей страны.

Учитывая все изложенные факты, мы, жители Ставропольского края, города-курорта Кисловодска, выступаем против установки памятника А. И. Солженицыну в г. Кисловодске и требуем:

Провести масштабный опрос общественного мнения о целесообразности инициативы по установке памятника А. И. Солженицыну —вплоть до городского референдума; провести широкие общественные слушания и дискуссии относительно содержания творчества А. И. Солженицына и роли его личности и деятельности в истории СССР и России.

Установка памятника А. И. Солженицыну в Кисловодске без учета мнения жителей города-курорта Кисловодск недопустима!

От имени жителей города-курорта Кисловодск, подписавших это письмо, житель Кисловодска Тимур Боровков

Читайте также: Украинский урок для России: после декоммунизации будет солженицизм