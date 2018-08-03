Берлин, 3 августа, 2018, 23:34 — ИА Регнум. 3 августа на стадионе «Имтех Арена» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2 2018/19 между коллективами «Гамбург» и «Хольштайн». Противостояние завершилось со счетом 0:3 в пользу гостей.

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В начале второго тайма немецкий 23-летний хавбэк Йонас Мефферт открыл счет после передачи Ли Джэсона — 0:1. Через 22 минуты Давид Кинсомби удвоил преимущество — 0:2. Джэсон вновь стал автором результативной передачи. В конце матча австрийский нападающий Матиас Гонсак довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Гамбург»/»Хольштайн»)

Удары 11/14

Удары в створ 3/8

Владение 48%/52%

Фолы 12/10

Набрав 3 очка «Хольштайн» поднялся на чистое первое место в турнирной таблице лиги. «Гамбург» без очков опустился на последнюю строчку.

Составы на матч:

«Гамбург»: Поллерсбек, ван Дронгелен, Батес, Дуглас, Сакаи, Нарей, Холтби, Ито, Яничич, Штайманн, Самперио.

«Хольштайн»: Кронхольм, Шмидт, ван дер Берг, Дэм, Финн, Джэсон, Билер, Хонсак, Мефферт, Серра.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Предупреждения: Мефферт — 3, Штайнманн — 71, Джэсон — 75, Шмидт — 87.

Голы: Мефферт 56 — 0:1, Кинсомби 78 — 0:2, Гонсак 90+2 — 0:3.