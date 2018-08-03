Ереван, 3 августа, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Бывшему руководителю аппарата президента Армении Армену Геворгяну предъявлено обвинение по делу «1 марта». Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

Геворгян обвиняется по статье «Препятствование правосудию», ему грозит до шести лет лишения свободы. Мера пресечения — подписка о невыезде.

Как сказал Хачатрян, основанием для следствия по делу Геворгяна послужили публикации «Викиликс», согласно которым на судей Конституционного суда Армении оказывалось давление со стороны администрации президента Армении.

В связи с этим ИА REGNUM публикует депешу, датированную 7 марта 2008 г., автор — вице-посол США в Армении Джозеф Пеннингтон.

«Поздно вечером 6 марта член КС Армении Валерий Погосян тайно связался с посольством и попросил об аудиенции у себя дома. Судья сообщил, что президент Армении Роберт Кочарян заранее решил судьбу судебного вердикта по иску кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна, который должен был рассматриваться 8 марта. Погосян сказал, что на него лично оказывали давление непосредственно из президентской администрации и что его коллеги также подвергались давлению. Погосян сказал, что в Армении царит «абсолютная диктатура» и заранее принятое решение может иметь непредсказуемые последствия для государства. Он предупредил, что если международное сообщество позволит властям стать неконтролируемыми, то это может обернуться для Армении непредсказуемыми последствиями и погубить все надежды на формирование демократичного государства.

Погосян попросил прощение за то, что был вынужден обратиться в посольство, однако сказал, что с беспокоящими его вопросами подобного рода ему просто больше некуда обращаться. Он сказал, что обратился в посольство еще и потому, что знает, за что «они борются».

Погосян уточнил, что накануне судебных слушаний по иску Тер-Петросяна, 4 марта, ему позвонили из президентской администрации и от имени главы администрации президента вызвали в резиденцию, однако он отказался идти на встречу. В следующие дни он просто не отвечал на звонки.

Судья сказал, что трое его коллег на подобные звонки ответили, однако он этой позиции не разделяет. Погосян сказал, что эти сведения он получил из достоверных источников. В ответ на отказ и молчание из президентской администрации последовали угрозы об увольнении его брата, который работал в администрации. Известно, что Валерий Погосян из-за болезни отсутствовал на последних трех заседаниях слушаний по упомянутому иску и не смог участвовать во время принятия окончательного вердикта. Погосян сказал, что если бы он даже был здоров, он бы все равно не явился на слушания.

По словам, Погосяна, Ким Балаян (Ким Балаян — судья Конституционного суда Армении, — ИА REGNUM ) сотрудничал с властями с тем, чтобы его сын — Тигран Балаян — был назначен на место Владимира Карапетяна — бывшего пресс-секретаря МИД Армении, который был уволен из-за известного заявления. Погосян также выразил опасение в связи с тем, что его отсутствие на слушаниях может иметь для него негативные последствия. Погосян также добавил, что если бы давления не оказывалось, то большинство судей проголосовали бы в пользу Тер-Петросяна.

Погосян рассказал также о всех тех нарушениях закона и бесчинствах, которые были допущены 1 марта и после этого: начиная с кровавых столкновений, арестов оппозиционеров и заканчивая тотальной атакой на права человека в Армении. Все это, по словам судьи, являлось попыткой вселить атмосферу страха для устрашения народа и оппозиционно настроенных к режиму деятелей. Погосян также сказал, что не лишены оснований те утверждения, согласно которым для подавления демонстрации 1 марта были привезены специальные подразделения из Нагорного Карабаха».