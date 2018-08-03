Москва, 3 августа, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился организовать военные учебные центры вместо военных кафедр в вузах, сообщает 3 августа официальный интернет-портал правовой информации.

Mil.ru Военная кафедра

Военные учебные центры должны быть организованы по унифицированному образцу, и в них будут обучать не только офицеров, но и сержантов запаса.

Кроме того, отчисленные с военных кафедр гражданских вузов за неуспеваемость и за прогулы студенты будут лишаться возможности восстановления и будут призваны на срочную службу на общих основаниях.

Допуск к военным сборам теперь может быть ограничен из-за наличия недвижимости за границей, второго гражданства и родственников, проживающих за рубежом.