Лондон, 15 января, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, готов дать показания против своей дочери в суде по делу о незаконной публикации ее личного письма, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на материалы дела.

Газета утверждает, что защита таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего письмо, строится на показаниях отца супруги британского принца. Согласно материалам стороны защиты, публикация письма якобы была необходимой для защиты чести и репутации Томаса Маркла. Утверждается, что отец не был осведомлен о свадьбе и оставлен дочерью на произвол судьбы после операции на сердце. Также Томас Маркл опровергает слова своей дочери, что она самостоятельно оплатила обучение в высшем учебном заведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на британский таблоид Mail on Sunday за публикацию личного письма Меган Маркл к своему отцу. В результате этого она стала объектом травли со стороны журналистов Великобритании.