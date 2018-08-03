Москва, 3 августа, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России прокомментировало введение Вашингтоном санкций против российского банка «Агросоюз» в рамках мер в отношении Северной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» — это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года», — заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Он добавил, что в США даже «страдающие острой формой русофобии» политики стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. «Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — отметил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что это относится и к появившимся в последние дни в конгрессе США законопроектам об усилении санкций против России.

«Эти нелепые показательные выступления сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», — заявил он.

Как ранее передавало ИА REGNUM, министерство финансов США 3 августа сообщило о введении ограничительных мер в отношении банка «Агросоюз» за оказание кредитной организацией услуг представителям Банка внешней торговли КНДР в Москве.