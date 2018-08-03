Сочи, Краснодарский край, 3 августа, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Поиск двоих детей, которые упали в реку, ведут спасатели на Кубани. В последний раз детей, которых уносило течением по руслу реки Сочи, видели в районе села Пластунка днем 3 августа.

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на информацию Южного регионального поисково-спасательного отряда, поиски ведутся с 15:00, как в воде, так и на суше. В поисках участвуют сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции и местные жители. По предварительным данным, детям 14 и 16 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 августа, в Сочи погиб маленький мальчик из Татарии, отдыхавший с бабушкой. Ребенок упал к ливневую канализацию. Бабушка, пытаясь его спасти, прыгнула следом, но ребенка уже унесло в открытое море. После спасатели нашли мальчика уже без признаков жизни. СКР проводит доследственную проверку.