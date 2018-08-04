Псков, 4 августа, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В Псков сегодня, 4 августа, прибыл первый скоростной поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, так началось регулярное железнодорожное сообщение между городами.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

«Ласточка» №809/810 между Псковом и Санкт-Петербургом будет курсировать ежедневно. Первый поезд в обратном направлении — из Пскова в Санкт-Петербург — отправится 5 августа.

В «Ласточке» будет предложено три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый туристический класс. В поезде есть два подъёмника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку и высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В одном из пяти вагонов имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежедневный прямой скоростной поезд между Псковом и Санкт-Петербургом — долгожданное событие для жителей Псковской области. В настоящее время между городами курсирует всего один пассажирский поезд № 223/224 периодичностью только раз в неделю, при этом время его следования занимает около 4 часов 20 минут. «Ласточка» будет преодолевать этот путь почти на час быстрее — за 3 часа 30 минут.

Напомним также, что запуск «Ласточки» стал возможным в результате переговоров врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.