Киев, 3 августа, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны книгу Натальи Терентьевой «Солнце на антресолях», сообщила 3 августа пресс-служба ведомства.

Книга

«За незамысловатым сюжетом «о любви» кроется пропаганда имперских настроений государства-агрессора, героизация ее силовых структур, и в частности академии ФСБ, а также неприкрытая ностальгия по коммунистическому прошлому», — сказано в заключении Госкомтелерадио.

Начиная с 22 мая 2017 года по 3 августа 2018 года Госкомтелерадио предотвратило ввоз 225 500 экземпляров «антиукраинской литературы».

Напомним, 27 июля на Украине запретили книгу балерины Илзе Лиепы «Мой балет» за упоминание танцовщика Николая Цискаридзе, который публично поддержал «оккупацию Крыма».

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