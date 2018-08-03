Газа, Палестина, 3 августа, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Израильские войска открыли огонь по протестующим в ходе подавления беспорядков на границе с сектором Газа, 3 августа передает агентство Reuters.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

По информации палестинских медиков, от огнестрельного ранения погиб один человек. 220 протестующих получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами противостояния на границе сектора Газа и Израиля с начала апреля стали 156 палестинцев и один солдат армии Израиля.

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