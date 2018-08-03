Ереван, 3 августа, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Бывшему руководителю аппарата президента Армении Армену Геворгяну предъявлено обвинение по делу «1 марта». Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

president.am Армен Геворгян

По его словам, Геворгян обвиняется по статье «Препятствование правосудию», ему грозит до шести лет лишения свободы. Мера пресечения — подписка о невыезде.

«Согласно порталу Wikileaks, на судью Конституционного суда Валерия Погосяна было оказано давление. Он пожаловался, что на него надавили из аппарата второго президента Роберта Кочаряна, чтобы он принял решение в пользу Сержа Саргсяна. Эта публикация получила подтверждение. Армен Геворкян и еще один чиновник пытались оказать давление на судью КС Валерия Погосяна. Геворкяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332. — препятствование правосудию. За это преступление грозит наказание до 6 лет лишения свободы», — пояснил Хачатрян.

Согласно документам Wikileaks, судья Конституционного суда Армении Валерий Погосян на встрече с сотрудниками посольства США заявил, что на суд оказывалось давление со стороны администрации президента Армении.

По словам Хачатряна, из администрации президента давление на Погосяна оказывал именно Армен Геворгян.

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По делу «1 марта» проходят как обвиняемые также экс-президент Армении Роберт Кочарян, глава ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаэл Арутюнян. Кочарян находится под арестом, Хачатурова выпустили под залог, а Арутюнян находится в бегах. Всем трём предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — «Насильственное изменения конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами».

При правлении Роберта Кочаряна Армен Геовргян считался правой рукой президента и серым кардиналом армянской политики.

С апреля 1998 Геворгян был помощником президента Кочаряна, с августа — первым помощником, первым заместителем руководителя аппарата президента Армении. В 2000—2006 гг. — первый помощник президента Армении.

В 2006 и до конца правления Кочаряна в апреле 2008 года, Армен Геворгян руководил администрацией президента Армении.

В 2007—2008 гг. занимал также должность секретарю Совета национальной безопасности при президенте Армении. В годы правления Сержа Саргсяна Армен Геворгян продолжать занимать высокие государственные посты, в том числе был вице-премьером.