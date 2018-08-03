Екатеринбург, 3 августа, 2018, 22:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 3 августа завершилась регистрация кандидатов на посты депутатов городской думы. Регистрацию успешно прошли более 100 одномандатников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Городская Дума. Екатеринбург

Из 144 ранее выдвинутых граждан отсеялись 29. Из них один перед этим успешно прошёл регистрацию, но затем сошёл с дистанции.

Напомним, выборы депутатов гордумы пройдут 9 сентября. Выбирать депутатов граждане будут по 18 одномандатным округам, а также по партийным спискам.