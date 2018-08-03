Киев, 3 августа, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Мост имени Патона и мост Метро находятся в предаварийном состоянии, сообщил 3 августа немецкий телеканал Deutsche Welle со ссылкой на администрацию города.

Fomishen Alexander Центральный мост Днепропетровска. Украина

Помимо двух мостов через Днепр, срочного ремонта требует Шулявский путепровод.

В киевской администрации заверили, что предпринимают все необходимые меры для предотвращения аварий и несчастных случаев. Движение грузового транспорта по аварийным сооружениям ограничено.

Напомним, 25 июля сильным ливнем в Киеве смыло мост на пересечении улиц Телиги и Фрунзе.

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