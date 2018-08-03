Киев, 3 августа, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Восемнадцать человек, из них двое детей, отравились шаурмой в торговом павильоне в расположенном в черте Киева селе Софиевская Борщаговка, сообщило 3 августа украинское издание «Вести».

Alpha Шаурма

Сотрудники Госпродпотребслужбы проверили киоск и обнаружили стандартный набор нарушений — антисанитарию и отсутствие документов.

Напомним, ранее в Киеве зарегистрировали 83 случая отравления шаурмой. В надзорные органах заявили, что ни одна точка по её продаже не имеет необходимых документов.

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