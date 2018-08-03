Хоторн, США, 3 августа, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX в пятницу, 3 августа, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщается в микроблоге компании в Twitter.

mks-online.ru Космический грузовик Dragon

Согласно расчётным данным, корабль должен войти в атмосферу Земли приблизительно через пять часов.

Напомним, ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал 29 июня. Грузовик доставил на МКС продовольствие и материалы для научных экспериментов.