Черновцы, Украина, 3 августа, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Украинские чиновники хотят изменить надпись на мемориальной доске в честь чехословацких воинов в угоду политической конъюнктуре, рассказал политолог Олег Хавич 3 августа в своем блоге со ссылкой на чешский информационный портал Aktualne.cz.

Arnaud DG Территория Украины

Надпись на мемориальной табличке, установленной в городе Зборов Тернопольской области, гласит: «Здесь, на старой славянской земле, сыновья Чехословакии погибли в битве при Зборове». Украинская государственная комиссия по вопросам сотрудничества с Чехией, возглавляемая вице-премьером Украины Павлом Розенко, направила письмо в Прагу с требованием изменить надпись на «здесь, на старой украинской земле».

Чешская сторона привела убедительные доводы против подобного изменения. Участница реконструкции памятника Дагмар Мартинкова сообщила, что представители украинской стороны в ходе реконструкции памятника не имели никаких возражений против такой надписи на табличке. Чешский историк Ярослав Вацулик считает, что некорректно называть место битвы у Зборова «старой украинской землей», поскольку оно долгое время находилось в составе Австро-Венгрии, затем в Польше, а перед Великой Отечественной войной стало территорией СССР.

«Если Киев на самом деле избрал Прагу очередной мишенью своей конфликтной внешней политики, призванной отвлечь внимание граждан Украины от социально-экономического краха своей страны, то события могут развиваться в абсолютно непредсказуемом ключе», — считает Олег Хавич.

Напомним, битва у Зборова состоялась 1−2 июля 1917 года. В ней погибли 173 чеха. Чешские историки считают эту битву одним из важнейших событий, сформировавших чехословацкое государство. Здесь во время Первой мировой войны чехословацкие солдаты, добровольно вступившие в армию Российской Империи, одержали победу над вдвое превосходящими силами Австро-Венгрии.