Вашингтон, 3 августа, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не будет снижать торгово-экономического давления на Китай, пока не добьется уступок, заявил 3 августа советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу агентству Bloomberg.

Дональд Трамп. Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, не стоит недооценивать решимость президента США в этом вопросе.

«Мы много раз говорили: никаких пошлин, никаких тарифных ограничений, никаких субсидий. Мы хотим видеть торговые реформы, но Китай не проводит их. Их экономика слабая, их валюта слабая, их люди эмигрируют. Не сомневайтесь в решимости президента Трампа довести дело до конца», — цитирует агентство слова Кудлоу.

Напомним, между Китаем и США продолжается торговая война, в которой стороны оперируют повышением пошлин на ввоз товаров. Таким образом президент США Дональд Трамп надеется достичь более выгодных для США соотношений в торговом балансе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа министерство торговли Китая заявило, что единственным методом урегулирования возникшей проблемы являются переговоры на основе равноправия и взаимоуважения.