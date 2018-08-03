Бишкек, 3 августа, 2018, 20:26 — ИА Регнум. В 2018 году охват дошкольными образовательными учреждениями в Киргизии составил 24%, сообщает 3 августа агентство «КирТАГ» со ссылкой на министра образования и науки республики Гульмиру Кудайбердиеву.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

По ее словам, в настоящее время в республике действуют 1390 детских садов, которые посещают 187 тыс. детей. Министр добавила, что спрос на детские сады вырос в связи с ростом рождаемости — в 2017 году детей в возрасте от 2 до 6 лет было 779 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в министерстве образования и науки Киргизии сообщили, что в республике 39% детей дошкольного возраста охвачены различными программами в области дошкольной подготовки.