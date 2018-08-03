Миасс, Челябинская область, 3 августа, 2018, 20:16 — ИА Регнум. В челябинском Миассе депутаты горсобрания объявили новый конкурс на пост мэра. 6 августа начнётся приём заявок, который продлится до 20 августа.

(сс) Алексей Петров Миасс

А 26 сентября могут быть определены кандидатуры на пост главы города. Затем решение по кандидатам примут депутаты горсобрания.

Напомним, в июле мэра избрать не удалось. Депутаты забраковали обе кандидатуры, предложенные конкурсной комиссией. С 15 мая врио главы города является депутат горсобрания Григорий Тонких.