Киев, 3 августа, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Венгрия перешла «красную черту», назначив ответственного за развитие Закарпатской области, заявил главарь «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак 2 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Богдан Червак

«Назначение «уполномоченного по вопросам Закарпатской области» — непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины, посягательство на территориальную целостность. За это — бьют по зубам», — заявил лидер украинских нацистов.

Червак считает вручение Украиной ноты протеста венгерскому дипломату недостаточным и настаивает на введении в регион бандформирований ВСУ:

«Нужны решительные шаги, которые бы показали, что Украину нужно уважать. Скажем — ввести на территорию Закарпатья боевые подразделения ВСУ и начать боевое слаживание. Предъявить Будапешту требования касательно моральной и материальной компенсации за преступления перед Карпатской Украиной, которые совершили венгерские оккупанты в 1939 году».

Напомним, черновицкий политолог Олег Хавич считает бурную реакцию Украины на обычное назначение чиновника на должность уполномоченного по делам Закарпатья признаком подготовки к масштабной военной провокации, жертвами которой могут стать венгры, имеющие украинское гражданство.

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