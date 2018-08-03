Газа, Палестина, 3 августа, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Активисты исламской благотворительной организации «Флотилия свободы» сообщили о прорыве блокады сектора Газа, 3 августа передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению «Флотилия свободы», один из двух кораблей с гуманитарной помощью был остановлен береговой охраной Израиля, однако второй смог избежать этого и находится уже в 95 километрах от побережья.

Напомним, Египет и Израиль установили морскую и сухопутную блокаду Газы в 2007 году, после прихода к власти в секторе Газа радикального движения ХАМАС.

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