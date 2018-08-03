Бишкек, 3 августа, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии работает над созданием списка литературы, фильмов и спектаклей, обязательных для прочтения и просмотра, сообщает 3 августа издание «КирТАГ» со ссылкой на главу ведомства Гульмиру Кудайбердиеву.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

По её словам, список будет закончен в сентябре. В него войдут 100 книг и 20 фильмов и спектаклей. Инициатива была озвучена на заседании правительства.

Министр культуры, информации и туризма республики Султан Жумагулов, в свою очередь, предложил ввести обязательное посещение школьниками музеев.

Напомним, 2 июня министр образования Киргизии Гульмира Кудайбердиева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила важность изучения русского языка в школах республики.