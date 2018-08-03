Менло-Парк, США, 3 августа, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Интернет-пользователи в разных странах мира 3 августа сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook, свидетельствуют данные портала Downdetector.

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Проблемы с доступом к социальной сети наблюдаются у пользователей в США и странах Европы, в том числе в России.

Согласно приведённым данным, около 43% пользователей сообщают, что сайт Facebook полностью недоступен, 31% не могут авторизоваться на своей странице, ещё 25% жалоб связано с проблемами при загрузке фотографий.

Администрация социальной сети пока не прокомментировала ситуацию.