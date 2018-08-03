«Хаддерсфилд» разбил уставший после Лиги Европы «РБ Лейпциг»
Берлин, 3 августа, 2018, 19:55 — ИА Регнум. 3 августа на стадионе «Сильберстадт Арена Шварц» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Хаддерсфилд». Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу английской команды.
В дебюте матча счет открыл 23-летний нападающий сборной Бенина Стив Мунье — 0:1. На 60-й минуте счет удвоил новичок «терьеров» Адама Диакаби, купленный у «Монако» за 10 млн евро — 0:2. Через 6 минут 22-летний датский хавбэк Филип Биллинг установил окончательный счет — 0:3.
Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Хаддерсфилд»)
Удары 8/13
Удары в створ 2/7
Владение 45%/55%
Фолы 8/6
Угловые 4/6
Составы на матч:
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Забитцер, Бруно, Ильзанкер, Кампль, Поульсен, Вернер, Меконнен, Мажетчак, Биас, Винтер.
«Хаддерсфилд»: Хамер, Смит, Конголо, Леве, Шиндлер, Хогг, Биллинг, Муй, ван ла Парра, Мунье, Бакуна.
Предупреждения: Хогг — 41, Бакуна — 87.
Голы: Мунье 10 — 0:1, Диакаби 60 — 0:2, Биллинг 66 — 0:3.