Москва, 3 августа, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня редких (орфанных) заболеваний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Поправками в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» расширяется программу «Семь нозологий». В неё дополнительно включены еще пять наиболее затратных заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Обеспечение лекарствами для лечения орфанных заболеваний, входящих в данную программу, финансируется из государственного бюджета. Ответственности за лечение ещё целого ряда редких заболеваний лежит на регионах.

Принятый закон позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты регионов, связанную с высокой стоимостью лечения редких заболеваний.

Новые правила должны вступить в силу в 2019 году.