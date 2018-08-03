Министр гражданской обороны Греции подал в отставку из-за пожаров
Афины , 3 августа, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку, 3 августа передает агентство Reuters.
(сс) Saiho
Лесной пожар
Отставка Тоскаса была принята премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Его преемник на посту министра гражданской обороны пока не назначен.
Причиной отставки называется провал ведомства в борьбе с лесным пожаром 23 июля, который унес жизни не менее 87 человек.
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