Анкара, 3 августа, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Турецкий суд вынес обвинительный приговор 18 боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе организаторам теракта 2015 года в Анкаре, 3 августа передает агентство Associated Press.

Publicdomainpictures.net Приговор

Девять исламистов, причастность которых к теракту была доказана, получили пожизненные сроки. Ещё девять человек получили разные сроки за участие в деятельности террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт 10 октября 2015 года на митинге в Анкаре унёс жизни 102 человек. Организатором атаки смертников являлось «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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