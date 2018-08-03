Киев, 3 августа, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины задержала подозреваемого в совершении нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, заявил народный депутат Украины Антон Геращенко 3 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Он задержан, и скоро ниточки от него потянутся к тем, кто его надоумил напасть на женщину таким изуверским способом», — рассказал депутат.

Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда её дома напал неизвестный. Он облил чиновницу серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% поверхности тела. Сейчас её лечат врачи Киева.

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