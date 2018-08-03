Соледар, ДНР, 3 августа, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Из-за обстрела населенного пункта Крутая балка пожилая женщина лишилась жилья, сообщили 3 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

В начале первого ночи 3 августа украинские агрессоры обстреляли Крутую балку из крупнокалиберного пулемета «Утес». Зажигательный боеприпас попал в жилой дом по адресу улица Широкая, 26, начался пожар.

Из-за непрерывного обстрела ВСУ пожарные ДНР не смогли вовремя потушить возгорание — огонь перекинулся на соседнее здание, и в результате действий украинских военных сгорело два дома. В итоге пожилая женщина осталась без жилья и хозяйства.

Напомним, 1 августа ВСУ трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из гранатометов и стрелкового оружия, повредив четыре здания в Горловке и Коминтерново.

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