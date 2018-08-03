Набережные Челны, Татарстан, 3 августа, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Компания «КамАЗ-Лизинг» за первое полугодие 2018 года реализовала 1689 автомобилей при запланированных 677, таким образом, выполнив бизнес-план на 249%, сообщает 3 августа пресс-служба компании.

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Как отмечается, за полгода компания увеличила объёмы реализации в 2,5 раза в сравнении как с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом 2017 года. «За шесть месяцев мы практически выполнили намеченный годовой план по отгрузкам», — заявил гендиректор компании Андрей Гладков.

Такие показатели руководство «КамАЗ-Лизинга» связывает с увеличением продуктовой линейки в 2018 году, снижением стоимости услуги для лизингополучателей и упрощением ряда процедур оформления, а также открытием представительств в Москве и Санкт-Петербурге.

В компании отмечают, что наиболее востребованной продукцией в текущем году оказались магистральные тягачи КамАЗ-5490 NEO, а также самосвалы КамАЗ-6520 и КамАЗ-65 117.