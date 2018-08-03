Калуга, 3 августа, 2018, 18:47 — ИА Регнум. В Калуге 3 августа на площади Победы состоялась траурная церемония передачи родственникам останков и личных вещей лейтенанта Красной армии Николая Ивлева, геройски погибшего в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов на территории Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Траурная церемония передачи родственникам останков и личных вещей лейтенанта Красной армии Николая Ивлева

В ходе Вахты Памяти — 2017 на территории Ульяновского района поисковым отрядом «Гвардеец», входящим в состав Калужской областной общественной организации поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память», по бланку смертного медальона установлена личность погибшего — лейтенанта Ивлева Николая Карповича, 1910 года рождения, который пропал без вести в августе 1942 года в ходе кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами на калужской земле.

Поисковикам также удалось выяснить, что в настоящее время в Витебской области Белоруссии проживают его родственники, в том числе внучка Наталья Курчавая. Там же будут захоронены останки командира Красной армии.

В ходе траурной церемонии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. В мероприятии на площади Победы в Калуге приняли участие поисковики, представители администрации Витебской области Белоруссии, посольства Белоруссии в РФ, органов власти Калуги и области, почетный караул военнослужащих Козельской дивизии РВСН.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 оды на калужской земле погибло в боях и умерло от ран более 400 тысяч бойцов и командиров Красной армии. В течение почти тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт». За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.

За поисковый сезон 2017 года было поднято и захоронено с воинскими и религиозными почестями более 1000 останков бойцов и командиров РККА, прочитано 18 медальонов, останки 8 бойцов переданы для захоронения на малой родине.