Париж, 3 августа, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Официальные переговоры между Брюсселем и Лондоном должны возобновиться 13 августа, но реального соглашения по выходу Великобритании из Европейского союза пока нет. Как сообщает французская газета Le Figaro, Тереза Мэй прерывает свой отпуск в Италии и поход в швейцарские Альпы, чтобы провести время на Лазурном берегу с президентом Франции. После отставки 8 июля ее министра по «Брекзиту» Дэвида Дэвиса, Мэй взяла на себя ответственность за переговоры с Еврокомиссией и главами европейских государств.

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

В связи с чем ожидается, что премьер-министр Великобритании прибудет в эту пятницу, 3 августа, в Форт-де-Бретансон, официальную резиденцию президента республики, на рабочую встречу с Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться продвинуть переговоры по «Брекзиту». Стоит отметить, что президент Франции воспринимается Лондоном как самый бескомпромиссный из всех 27 европейских лидеров по данному вопросу.

Как пишет новостной журнал Le Point прежде всего премьер-министр Великобритании попытается убедить французского президента в том, что «мягкий» сценарий «Брекзита» (из недавно выпущенной «Белой книги» с видением Лондона формата будущих отношений с Брюсселем, прим. — ИА REGNUM ) — единственный способ избежать резкого разрыва отношений, который навредит как и ЕС, так и Соединённому Королевству.

Бывший посол Великобритании во Франции, лорд Рикетс, заявил, что существует очень мало шансов, что Тереза Мэй получит уступки от президента Франции. Он также добавил, что Британия должна согласиться с тем, что именно она должна предпринять последние усилия в этих переговорах, а не «пытаться соблазнить европейских лидеров, которые не хотят нарушать установленную процедуру». Газета Le Figaro также напоминает, что несмотря на усилия британцев, некоторые вопросы по-прежнему препятствуют переговорам, в том числе ирландский вопрос.

Несмотря на превалирующие негативные факторы, газета Le Figaro приходит к выводу, что вероятность развода Соединённого Королевства с ЕС на выгодных условиях остается возможной, даже если Тереза Мэй сделала опасную ставку, обойдя официальные пути переговоров, обращаясь непосредственно к главам государств для решения данного вопроса.