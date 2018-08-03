Ватикан, 4 августа, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Ведущаяся в соцсети Twitter война между Дональдом Трампом, с одной стороны, и иранскими президентом Хасаном Рухани и главой МИД Джавадом Зафиром, с другой — для многих иранцев просто пропаганда. Среди некоторых иранцев есть мнение, что отношения США с Ираном подчиняются тому же сценарию, что отношения с Северной Кореей — и потому словесные баталии они воспринимают как пропаганду. Что думают о политике Трампа иранцы в Иране и в США, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM © © ©

Госсекретарь Майк Попмео предпринял попытку сплотить американских иранцев против иранской же власти, более похожей «на мафию, чем на правительство», как он заявил. Вслед за Помпео сделал ход Национальный иранско-американский совет, опубликовав обращение, в котором выражает потрясение и тревогу ирано-американского сообщества катастрофическим подходом Белого дома, а также пишет:

«Если вы действительно хотите помочь народу Ирана, то отмените запрет на поездки, присоединитесь к ядерной сделке и предоставьте иранскому народу экономическую помощь, которую обещали в течение трех лет».

Заявление подписали тысячи американских иранцев, а по мнению многих иранских блогеров, в ситуации, когда большинство их сограждан хотят не смены власти, а мирных реформ, их объединит любая внешняя угроза.

Что же касается упомянутого запрета на поездки, о котором говорится в обращении, на эту тему ярко высказался житель Калифорнии из числа иранской диаспоры Рузбех Фараханипур, владелец ресторана:

«Мы не боремся с терроризмом, не позволяя 85-летней бабушке приехать, чтобы отпраздновать рождение ее американского внука! Если Трамп хочет атаковать иранский режим, почему он не отберет «гринкард» у всех детей иранских студентов в Калифорнийском университете, начиная с сына самого президента Рухани?»

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