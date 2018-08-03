Симферополь, 3 августа, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Цены на жилье в Крыму не будут расти как минимум до весны 2019 года. Такое мнение журналистам в Симферополе 3 августа высказал зампредседателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«Я не думаю, что стоимость жилья на полуострове продолжает расти. Мы держимся в параметрах коммерческой стоимости — 55−65 тысяч рублей за квадратный метр. Экономических предпосылок для увеличения его стоимости и себестоимости мы не видим», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года на полуострове было зафиксировано незначительное снижение цен на жильё. В частности, средняя цена квартир на вторичном рынке Крыма опустилась на 2,8%, а в новостройках на 3,4% относительно значений 2016 года. Средняя стоимость покупки квартиры в новостройке региона снизилась тогда до 4,36 млн рублей, а в старом доме — до 4,39 млн рублей.