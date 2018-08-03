Белград, 3 августа, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич назначил на утро 4 августа экстренное заседание совета национальной безопасности из-за напряжённой ситуации в Косово и Метохии, передаёт Радио и телевидение Сербии.

U.S.Navy Солдаты НАТО в Косово

Напомним, что 4 августа истекает срок для принятия устава Сообщества сербских муниципалитетов Косово, отведённый Приштине Брюсселем после обострения в марте этого года, когда в Косовской Митровице был арестован главный переговорщик правительства Сербии Марко Джурич и министры от партии «Сербский список» объявили о выходе из косовского правительства.

СМИ тем временем сообщают, что ситуация в населённой сербами северной части Косово может серьёзно обостриться в ближайшие сутки. Белградское издание «Вечерние новости», ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило о готовящейся военной акции косовских албанцев с целью установления контроля над сербскими районами.

Накануне международная миссия в Косово под эгидой НАТО (KFor) сообщила о начале плановых учений в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. Между тем источники утверждают, что манёвры являются лишь прикрытием для переброски военных подразделений в связи с опасностью дестабилизации обстановки. Сообщалось, что к Северной Митровице уже переброшены военные подразделения и техника KFor, в том числе вертолёты.

3 августа сегодня в косовских СМИ появилась информация о том, что министерство внутренних дел Косово издало приказ об отзыве из отпусков всех сотрудников полиции. Данную меру объяснили необходимостью перераспределения ресурсов полиции «для более эффективного выполнения обязанностей».

Между тем премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сегодня провёл заседание совета безопасности, по итогам которого заявил, что власти в Приштине якобы располагают информацией о намерении косовских сербов самостоятельно провозгласить автономию. При этом он предупредил, что силы безопасности Косово будет готовы принять необходимые меры, чтобы не допустить этого.