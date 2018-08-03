Махачкала, 3 августа, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Дагестане найдено тело утонувшего на Каспии подростка. Приехавший на отдых из Ингушетии 15-летний парень утонул вчера, 2 августа. В поисково-спасательных работах участвовали более 50 человек., в том числе восемь водолазов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Было задействовано 19 единиц техники: катера, гидроциклы и квадроциклы, а также беспилотное летательное средство.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в районе города Избербаш утонули три человека. Все они были приезжими из Ингушетии. Тела двоих были найдены вчера. Еще одного тонущего удалось спасти.

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил соболезнование семье Гагиевых, в которой погибли отец семейства и сын. На своей странице в Instagram он обратился ко всем жителям республики с призывом быть осторожнее на воде и учиться плавать прежде, чем заходить в воду.