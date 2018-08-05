Москва, 6 августа, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, смягчающий наказание за езду по встречной полосе, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Поправками в КоАП предлагается изменить ответственность за не связанный с объездом препятствия выезд в нарушение Правил дорожного движения (ПДД) на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, а также за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, исключив из санкций части 4−5 статьи 12.15 и части 3 статьи 12.16 КоАП такой вид наказания, как лишение права управления транспортными средствами. Парламентарии предлагают в качестве наказания оставить только штраф в 5 тыс. рублей.

Одновременно поправками изменяется наказание за повторное совершение нарушения — нерадивый водитель наказывается лишением прав на срок от двух месяцев до одного года.

Необходимость смягчения наказания один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) объясняет тем, что на практике выезд на «встречку» не всегда отличается высокой степенью общественной опасности — сейчас одинаково наказываются и впервые нарушившие правило в местах, где движение крайне редко, и злостные нарушители, подвергающие опасности жизни людей.