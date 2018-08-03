Симферополь, 3 августа, 2018, 17:43 — ИА Регнум. В знак протеста против произвола местных властей и действий строительной компании, занимающейся возведением нового микрорайона на массиве «Стрелковая», местный житель, крымский татарин, поджёг свою одежду перед зданием администрации Симферополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом пострадавший сам заявил 3 августа перед собравшимися активистами, выступающими против строительства нового микрорайона «Крымская роза».

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфронтация

По данным пресс-службы МВД Крыма, мужчина получил незначительные повреждения. Пострадавший доставлен в симферопольскую городскую больницу № 6.

«Не принятые в администрации города Симферополя люди собрались на улице… Нервы не выдержали, и один из жителей сделал то, что посоветовала ему Ирина Бойко (замглавы администрации крымской столицы)», — сообщил на странице в Facebook крымский общественник Илья Большедворов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года в Симферополе началось строительство микрорайона «Крымская роза», поэтому все частные дома, расположенные в этом районе, должны быть снесены. Однако местных жителей, захвативших произвольно земельные участки во времена Украины, ситуация не устраивает. Люди добиваются документального оформления своих домов и участков более 10 лет и в 2016 году уже выиграли два судебных иска по данному вопросу.

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